Entella-Vis Pesaro, probabili formazioni: problemi in difesa per Gallo

Dopo quattro risultati utili consecutivi l'Entella affronta la Vis Pesaro in casa per suonare la quinta e confermarsi in zona play off. I chiavaresi sono reduci dalle vittorie esterne con Ancona e Recanatese e dai pareggi con Pineto e Sestri Levante, una buona marcia così come è buono il periodo di forma degli avversari che lottano per la salvezza diretta, per loro sono otto le partite senza sconfitte consecutive con sei pareggi e due vittorie.

Entella-Vis Pesaro, le probabili formazioni

Gallo si avvicina alla sfida con qualche problema di formazione soprattutto in difesa dove mancheranno Sadiki e Parodi per infortunio, in settimana sono arrivati due centrali dal mercato quindi la scelta c'è ma è ovvio che i nuovi devono ancora entrare nei meccanismi. Fuori dai giochi anche il lungodegente Siatounis, mentre in attacco è pronto al rientro Santini che ha smaltito i problemi fisici. Confermato il 3-5-2 in mediana torna Corbari dalla squalifica, nella retroguardia Manzi e Bonini sono i punti fermi, possibile l'esordio di uno tra Garattoni e Portanova. Per il resto possibile che venga scelta in blocco la squadra del derby con Tomaselli alle spalle di Faggioli, anche se Montevago spinge per una maglia.

Tra gli avversari buone notizie per Valdifiori che è rientrato in gruppo, non ci saranno invece Tonucci, De Vries, Da Pozzo e Obi. Fuori dai giochi anche Aucelli squalificato per la prossima gara.

Entella (3-5-2) De Lucia, Bonini, Garattoni, Manzi; Zappella, Corbari, Petermann, Lipani, Di Mario; Tomaselli, Faggioli

Vis Pesaro (4-3-2-1) Neri, Ceccacci, Rossoni, Zagnoni, Zoia; Rossetti, Valdifiori, Nina; Karlsson, PUcciarelli; Nicastro

Entella-Vis Pesaro in diretta tv e streaming

La sfida del Comunale di sabaton alle 18,30 tra Entella e Vis Pesaro sarà trasmessa da Sky al canale numero 255 e in streaming su Now TV.