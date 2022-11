Entella-Vis Pesaro, Volpe: "Ora testa al Pontedera"

Torna al successo l'Entella che dopo tre pareggi di fila batte al Comunale la Vis Pesaro e si mantiene al secondo posto dietro alla Reggina di un solo punto nel grone B della Serie C. Il tecnico Volpe al sito ufficiale dei chiavaresi però non si ferma: “Le vittorie sono tutte importanti e difficili, la Vis Pesaro ci ha messo in difficoltà. Abbiamo fatto un brutto primo tempo, siamo partiti con poca fluidità, siamo stati lenti nel manovrare, abbiamo dato poco ritmo alla partita. Quando trovi squadre che ti vengono a prendere così alte, uomo contro uomo, si hanno difficoltà, soprattutto se non muovi la palla veloce. Il secondo tempo è andato sicuramente meglio, abbiamo prodotto di più, siamo riusciti a raddoppiare e anche a chiudere la partita con Doumbia, il gol è stato annullato inspiegabilmente. C’è stata un po’ di sofferenza nel finale dopo un rigore molto discutibile. Contava vincere e abbiamo vinto, il resto conta poco”.

L'Entella torna al successo contro la Vis Pesaro

“L’ho detto anche alla vigilia, nel calcio non si possono mai avere cali di concentrazione, le partite si possono sempre riaprire e compromettere. La Vis Pesaro è stata brava a cercare l’episodio, noi a difenderci a denti stretti per portare a casa i 3 punti”.

“Non c’è tempo nemmeno di festeggiare, dobbiamo preparare un’altra partita importante contro un avversario che sta facendo molto bene, c’è da recuperare le forze e concentrarsi sulla prossima gara”.

“Zamparo? Ci aspettiamo questo da lui, lo abbiamo preso per fare questo lavoro. È un giocatore forte, importantissimo per noi, al di là del gol ha fatto un grande lavoro per la squadra, ci ha sorretto nei momenti di difficoltà, siamo contenti di quello che sta facendo”.