Entella-Vicenza 1-0, Paolucci: "Potevamo vincerla con due gol di scarto"

L'Entella vince 1-0 la semifinali di Coppa Italia d'andata contro il Vicenza prendendosi così un piccolo vantaggio in vista della decisiva gara di ritorno del 15 febbraio da giocare al Menti. Ai chiavaresi basta una rete su rigore di Morosini nel primo tempo per prendersi il successo.

Entella-Vicenza 1-0: le parole di Paolucci

Al termine della gara parla al sito ufficiale del club ligure il centrocampista Paolucci: “Abbiamo fatto una buona partita. Siamo scesi in campo con il piglio giusto, dimostrando fin da subito di voler vincere il match. Credo che la vittoria sia meritata, anzi, nel finale abbiamo avuto anche delle opportunità importanti per vincerla con due gol di scarto. La fase difensiva ci ha dato garanzie, abbiamo rischiato molto poco e siamo stati attenti per tutta la durata del match”.

Per l'Entella è la quarta vittoria di fila dopo quelle con Torres, Alessandria e Rimini, ora la testa va di nuovo al campionato dove domenica la Virtus sfiderà la Carrarese per continuare la rincorsa alla capolista Reggiana: “È un buon momento - spiega Paolucci - stiamo facendo bene, ma non dobbiamo assolutamente mollare di un centimetro. Domenica ci attende un’altra sfida importantissima e da qui sino a fine stagione dovremo dare tutto quello che abbiamo per centrare i nostri obiettivi“.