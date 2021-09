Entella, ufficiale il super colpo di calciomercato Silvestre

Mancavano solo le ultime formalità, tutte risolte tra ieri e questa mattina. Da oggi Matias Silvestre è un nuovo giocatore dell'Entella ed è la stessa società a comunicarlo sul proprio sito: "La Virtus Entella comunica di aver perfezionato l’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Matias Silvestre (difensore nato a Mercedes in Argentina il 25/09/1984) che può vantare ben 318 partite in serie A".

Un super colpo di mercato per la società di Serie C che riporta in Italia il difensore centrale a 37 anni. L'acquisto è di quelli di categoria superiore e l'operazione è stata possibilie grazie anche al giocatore che ha rescisso il suo contratto con i belgi del Mouscron pur di iniziare una nuova avventura. La Liguria è stata casa dell'argentino per ben quattro stagioni, dal 2014 al 2018, quando è stato il perno della difesa della Sampdoria. Le 318 presenze in Serie A di Silvestre sono divise anche tra Catania, Palermo, Inter e Milan, in totale il giocatore ha messo a segno anche 14 reti nella massima competizione nazionale. I suoi inserimenti soprattutto su calcio d'angolo saranno un'arma in più per Volpe.

Silvestre però arriva a Chiavari per rendere impermeabile la retroguardia della Virtus Entella che anche grazie al suo acquisto è una delle favorite per la promozione in Serie B. L'argentino è un centrale dalle grandi dote fisiche, un marcatore d'altri tempi che insieme a Chiosa, ad oggi infortunato, garantirà grande protezione al portiere Andrea Paroni. Nell'attuale rosa della società ligure l'argentino non è il solo che ha assaggiata la Serie A visto che in estate è arrivato anche Daniele Dessena per rinforzare il centrocampo. Matias Silvestre si metterà subito a disposizione della squadra che nel frattempo sta preparando la seconda giornata di campionato dove sfiderà il Montevarchi dopo l'esordio vittorioso con il Teramo.