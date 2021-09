Entella, parte il tour de force: tre gare in sei giorni

E’ già arrivato il momento di gestire le forze in casa, dopo l’ottimo inizio di stagione con le vittorie con Fiorenzuola e Teramo, è caduto fragorosamente contro il Montevarchi, neopromossa, che ha battuto i chiavaresi 3-1 domenica scorsa nella seconda giornata di Serie C.

L’obiettivo è quello di rialzars subito e l’occasione arriverà già domenica prossima alle 17,30 quando al Comunale arriverà la Lucchese. I toscani, squadra particolarmente muscolare come il Montevarchi, è reduce dalle sconfitte in Coppa Italia 3-0 con il Legnano Salus e il Cesena 2-1, inframezzate dal successo 1-0 esterno con l’Imolese. Non sarà facile anche perché in difesa mancherà Pellizzer, colpito da un problema muscolare, al suo posto probabile l’esordio di Silvestre.

Il tour de force dell’Entella proseguirà mercoledì 15 settembre con la sfida per il secondo turno di Coppa Italia contro il Cesena, in trasferta e con calcio d’inizio alle 20,30. I bianconeri sono ancora imbattuti con il successo 3-1 con la Pistoiese, il pari con il Gubbio 1-1 e la vittoria con la Lucchese 2-1.

La terza gara in appena sei giorni vedrà la Virtus in campo sabato 18 settembre alle ore 17,30 contro il Gubbio in trasferta per la terza giornata del Gruppo B di Serie C. Altra gara temibile per i ragazzi di Volpe che affronteranno una squadra capace di vincere contro la Fermana e di pareggiare con il Cesena in campionato. All’esordio invece era arrivata la sconfitta ad agosto in Coppa Italia contro la Virtebese.

Una settimana di passione per l’Entella che deve riprendere la retta via in campionato e punterà a passare il turno anche in Coppa Italia con un Bruno in più, il giovane difensore è tornato ad allenarsi in gruppo nei giorni scorsi e quindi è tornato a disposizione.