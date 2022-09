Entella, Volpe soddisfatto dopo la Torres: "Squadra matura e Tascone può fare di più"

L'Entella batte 1-0 la Torres all'esordio stagionale in Serie C grazie ad un gol di Tascone e Volpe nel post gara è soddisfatto: "Sapevo che sarebbe stata una partita che poteva avere delle insidie e così è stato. Nella prima giornata non si può essere perfetti, poi c'era un gran caldo che ha influito sui ritmi. La squadra non si è risparmiata, ha prodotto diverse occasioni da gol, era importante partire bene e con una vittoria. Sappiamo che dobbiamo crescere ma i tre punti sono sempre importanti".

Volpe commenta Entella-Torres

Un successo pieno e meritato senza troppa sofferenza: "Siamo stati maturi nel finale a gestire, lo scorso anno questo a volte è mancato, ci stiamo lavorando penso che abbiamo rischiato poco nella ripresa, peccato non averla chiusa, abbiamo avuto un paio di occasioni per farlo"

Infine un commento sul match winner Tascone più volte richiamato durante la gara: "A parte il gol deve correre d più e fare meglio, non si deve accontentare, deve sempre fare qualcosa in più per cercare di raggiungere traguardi importanti personali e collettivi".