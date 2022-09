Entella-Torres, le probabili formazioni: quanti dubbi per Volpe

L'Entella si tuffa nel campionato di Serie C con la sfida alla Torres, prima giornata in programma oggi alle 14. Il mercato ha visto la Virtus grande protagonista e l'obiettivo è quello di provare a tornare in Serie B.

La rosa è lunga e completa, come ha ammesso ieri il tecnico, e così tanti sono i dubbi di formazione per la prima di campionato. In porta va De Lucia, davanti a lui Sadiki e Chiosa, a sinistra Barlocco e a destra Parodi per completare la difesa con Favale e Zappella che scalpitano. In mediana la regia sarà ancora di Paolucci con Rada, Tenkorang e Tascone a completare il reparto.

Qualche dubbio in attacco con Meazzi che prova a insidiare Clemenza nel ruolo di trequartista e la coppa Merkaj-Zamparo che sembra favorita sugli altri attaccanti di ruolo: Morosini, Faggioli e Doumbia.

Entella-Torres: le probabili formazioni

Entella (4-3-1-2) De Lucia, Parodi, Sadiki, Chiosa, Barlocco; Tenkorang, Paoulucci, Tascone; Clemenza, Merkaj, Zamparo

Torres (4-3-3) Salavato, Lombardo, Antonelli, Dametto, Liviero; Suciu, Masal, Tesio; Lisai, Diakitè, Ruocco.