Entella, basta Tascone per battere la Torres

Partenza con vittoria per l'Entella di Volpe che vince 1-0 contro la Torres. I chiavaresi partono quindi con il piede giusto nella stagione in cui vorrebbero cercare di risalire in Serie B.

Il gran caldo influisce sulla prima di campionato, i padroni di casa provano subito a passare ma il gol di Merkaj viene annullato per fuorigioco. l'Entella fa gioco ma non sfonda e così ci prova Suciu per gli ospiti ma la palla viene deviata in angolo. Un piccolo spaventa a cui i liguri rispondono con il vantaggio, è il 37' quando Tascone si inventa un gran diagonale e sigla l'1-0.

Il raddoppio potrebbe arrivare a inizio ripresa ma Merkaj non trova la porta di testa da posizioni molto allettante. I ritmi tendono ad abbassarsi e all'Entella va bene così, la squadra di Volpe controlla, ci prva ancora con Parodi e Paolucci e all'ultimo minuto con Faggioli ma nessuno trova la via della rete. Finisce 1-0, i primi tre punti della stagione sono in cascina, questo è quello che conta anche perché tra le big c'è già chi stecca, è il Cesena che cade in casa contro la Carrarese 2-1 con i toscani che si candidano davvero ad essere la sopresa della stagione.