Entella, il DS Superbi verso il Teramo: "Trasformiamo la rabbia in energia"

Due gare senza vittoria e il conseguente sorpasso di Pescara e Ancona-Matelica in classifica. L'Entella deve rialzarsi e farlo in fretta se vuole chiudere il 2021 tornando ai piani alti della classsifica della Serie C, girone B. I chiavaresi, sconfitti dalla Reggina e bloccati sul pari dalla Fermana, domani, mercoledì 22 dicembre alle 18 sfidano il Teramo in trasferta.

Le parole di Superbi prima di Teramo-Entella

A prendere la parola alla vigilia della sfida contro una squadra in crisi è il Direttore Sportivo dell'Entella, Matteo Superbi: "Gli ultimi due risultati degli abruzzesi non ci devono ingannare, ci attende una partita tostissima, siamo reduci da una partita che ci ha lasciato tanto amaro in bocca, ma vogliamo ripartire e chiudere l’anno nel migliore dei modi".

Non c'è nemmeno il tepo di respirare in questo finale di anno: "Penso che sia un bene tornare subito in campo. Mi aspetto che la squadra sia brava a trasformare in energia la rabbia accumulata per aver raccolto meno di quanto avremmo meritato. Dobbiamo ripartire dalla prestazione, che secondo me è stata buona. Ci è mancato qualcosa negli ultimi venti metri, ma la partita è stata dominata”.

La ricetta per tornare alla vittoria c'è ed è lo stesso Superbi a "cucinarla": "Dobbiamo avere enorme rispetto del Teramo, che oltretutto è una buona squadra, ma concentrarci soprattutto sulle nostre qualità. Servirà una partita da Entella per uscire con dei punti, per cui mi aspetto il giusto piglio fin da subito”.