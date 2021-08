Entella-Teramo 2-0: Schenetti e Coppolaro regalano il successo a Volpe

Buona la prima per l’Entella che al Comunale di Chiavari batte 2-0 il Teramo all’esordio in Serie C. Prima della gara la squadra ha omaggiato il sindaco Marco Di Capua, improvvisamente scomparso nei giorni scorsi. Un minuto di silenzio in campo e mazzo di fiori da parte del capitano Paolucci nel posto dei distinti che fu del primo cittadino.

I liguri sono tra le big di un girone che si annuncia molto difficile con tre neoretrocesse dalla scorsa Serie B e alcuni progetti importanti come quello del Modena. Il Teramo ha invece obiettivi diversi, ma nel primo tempo tiene bene il campo e dopo i primi tentativi chiavaresi di Dessena e Schenetti, risponde con un destro di Mungo disinnescato da Paroni. C’è spazio anche per le proteste degli ospiti proprio allo scadere della prima frazione per un tocco di mano in area di Cicconi che per l’arbitro non vale la massima punizione.

Nella ripresa i padroni di casa scendono in campo con piglio decisamente diversi e Schenetti subito in apertura si ritrova a tu per con Tozzo senza però riuscire a conlcudere in rete. E’comunque il preludio del gol che lo stesso Schenetti segna al 56’ direttamente da calcio di punizione. Tre minuti più tardi è Paroni a risultare decisivo sul tiro incrociato di Mungo. La parata dell’estremo difensore apre le porte al raddoppio dell’Entellla con Coppolaro che al 63’ si fa trovare pronto all’appuntamento con il gol su azione da calcio d’angolo. L’ultima emzione del match la riservano ancora Mungo e Paroni con l’attaccante del Teramo che trova ancora l’ottimo intervento del numero uno dell’Entella a negargli la gioia del gol.

Buona la prima in campionato quindi per la squadra di Gennaro Volpe che vince 2-0 e domenica prossima alle 17,30 farà visita al Montevarchi per provare a manterene la testa del Gruppo B della Serie C.