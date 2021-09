Entella, Superbi commenta la sconfitta di Gubbio: “Arrabbiato per la prestazione”

Dopo il pesante ko a scendere in campo è la società. Nel post partita della partita persa dall’Entella oggi contro il Gubbio per 3-1, a parlare è il direttore sportivo Matteo Superbi che non cerca scuse: "Il risultato è giustissimo”, queste le sue prime parole.

L’analisi della gara è molto lucida: “Il Gubbio ha giocato meglio di noi e meritato questa vittoria. Per noi è un passo indietro, avevamo fatto una partita simile a Montevarchi, speravamo ci fosse servita per il futuro, ma così non è stato. Oggi la prova è stata negativa, con un brutto approccio e poca cattiveria nel cercare il risultato”.

C’è però un piccolo rammarico, anche in una giornata grigia come questa: “Dopo il 3-1 c’è stato il palo di Schenetti è stato l’unico momento in cui siamo stati in gara - spiega il DS - forse fosse entrata quella palla qualcosa poteva cambiare. In quel quarto d’ora abbiamo fatto vedere le nostre potenzialità, ma dobbiamo fare meglio sotto il profilo dell’atteggiamento e della testa”.

Le tre partite in sei giorni, l’Entella aveva vinto domenica con la Lucchese e mercoledì in Coppa Italia con il Cesena, non sono un alibi per Superbi: “Abbiamo una rosa sicuramente non stretta, probabilmente dopo la buona prova di Cesena non siamo riusciti a calarci nel campionato. Oggi è stata una prestazione negativa generale della squadra, è inutile puntare il dito contro qualcuno. Abbiamo giocato tutti al di sotto delle nostre possibilità. Dobbiamo fare di più, ci sta di perdere ma non in questa maniera, abbiamo regalato troppo ai nostri avversari. Onore al Gubbio che ha meritato, hanno giocato meglio, io sono arrabbiato per la prestazione della squadra”.