Entella-Spal, probabili formazioni: doppio ballottaggio per Gallo

L'Entella torna in campo per allontanare l'incubo play out. I chiavaresi domenica alle 16.15, al Comunale, ricevono la Spal con i loro 42 punti che valgono cinque lunghezze di vantaggio sulla Recanatese sedicesima a tre giornate dal termine. E' a tutti gli effetti uno scontro diretto perché i ferraresi sono quindicesimi a quota 40 anche se sono loro ad arrivare meglio alla sfida visto che nelle ultime tre gare hanno vinto una volta e pareggiato due. I padroni di casa invece sono reduci dalla sconfitta con la Juventus Next Gen e il pari con il Pescara.

Entella-Spal, le scelte di Gallo

Un paio di dubbi di formazione per Gallo che in questa sfida dovrà fare a meno di Casarotto e Granata infortunati e di Montevago squalificato. In attacco Santini è in vantaggio su Tomaselli per fare coppia con Giovannini, mentre in difesa solito ballottaggio tra Portanova e Parodi con il primo in vantaggio. Per il resto tutti confermati, anche il giovane Di Mario che nell'ultima gara è stato uno dei migliori.

Entella-Spal, le scelte di Di Carlo

Nella Spal non ci sarà Antenucci ed è in dubbio anche Carraro, recuperato invece Sits, migliorano anche le condizioni di Maistro e Buchel. Difficile che la squadra possa essere rivoluzionata dopo il netto 3-0 sul Gubbio, così spazio al 4-4-2 con coppia d'attacco formata da Zilli, doppietta nell'ultima gara, e Rabbi. Sugli esterni spazio a Rao e Dalmonte, coppia centrale di difesa formata da Valentini e Fiorsaliso

Entella-Spal, le probabili formazioni

Entella (3-5-2) De Lucia, Portanova, Bonini, Manzi; Zappella, Corbari, Petermann, Lipani, Di Mario; Santini, Giovannini

Spal (4-4-2) Galeotti, Tripaldelli, Valtini, Fiordaliso, Ghiringhelli; Dalmonte, Buchel, Nador, Rao; Zilli, Antenucci

Entella-Spal in diretta tv e streaming

La sfida del Comunale di domenica alle 16,15 tra Entella e Spal sarà trasmessa in diretta tv sa Sky al canale 252 mentre per lo streaming, oltre alla App Sky Go, sarà attivo anche quello di Now TV.