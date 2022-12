Entella verso il Siena, Volpe: "Sarà una battaglia"

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa Entella

L'Entella è tornata a correre e non ha nessuna intenzione di smettere. Il successo sulla Recanatese ha permesso a Volpe di recuperare punti sulle prime e rimettere il turbo, il 2-1 in trasferta è stato infatti il secondo colpo vincente di fila dopo quella con il Renate che ha permesso alla formazione di chiavarese di approdare in semifinale di Coppa Italia.

Entella-Siena: recuperano due difensori, Ramirez ancora out

Il prossimo ostacolo, domani alle 14,30, sarà il Siena che invece non sta attraversando un grande periodo di forma, da quattro giornate non riesce a vincere con due sconfitte e due pareggi. I toscani sono così precipitati al'undicesimo posto e fuori, al momento della zona playoff, dopo essere stati anche ai piani altissimi dopo l'ottima partenza di stagione.

Alla viglia della sfida parla il tecnico dell'Entella Volpe al sito ufficiale del club: “Il campionato è lungo e domani affronteremo un’altra formazione che rende le partite difficili all’avversario e può contare su giocatori importanti per la categoria. Sarà un’altra battaglia molto impegnativa. Bisogna capire bene dove vogliamo arrivare e quale traguardo raggiungere. In questo momento la classifica è corta e c’è spazio per tutti gli obiettivi. Serve spingere al massimo”.