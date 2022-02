Entella-Siena, le probabili formazioni: tre assenze pesanti per Volpe

Continuare la striscia positiva per centrare l’obiettivo terzo posto. L’Entella torna in campo dopo il pari di Pescara per 0-0 per conquistare i tre punti con il Siena, compagine in forte risalita e bisognosa di un risultato importante per reinserirsi in zona playoff.

Volpe si aspetta una gara dura, ma potrebbe non fare troppo turnover nonostante le tre gare in una settimana per la seconda volta di fila. Il campionato è un tour de force con il forte rischio di incorrere in infortuni, oggi i chiavaresi dovranno fare a meno di tre giocatori molto importanti: il regista e capitano Paolucci, e due trequartisti del calibro di Morosini e Capello.

Così sono pochi i dubbi di formazione, al centro della difesa tocca a Pellizzer insieme all’inamovibile Chiosa, In mediana a gestire la manovra dovrebbe essere Rada con Karic e Di Cosmo ai fianchi. Per chiudere il rombo Volpe si affiderà ancora a Schenetti, ultimo superstite nel ruolo di trequartista. In attacco maglia assicurata per Merkaj, mentre Magrassi sembra in vantaggio su Lescano.

Entella-Siena, le probabili formazioni

Entella (4-3-1-2) Borra, Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Barlocco; Di Cosmo, Rada, Karic; Schenetti, Merkaj, Magrassi.

Siena (3-5-2) Lanni, Terzi, Terigi, Dumbravanu; Mora, Bianchi, Guillamier, Cardoselli, Leverone; Paloschi, Guberti.