Entella-Siena: recuperano due difensori, Ramirez ancora out

La marcia di avvicinamento alla partita con il Siena di sabato 17 dicembre alle 14,30 è partita. L'Entella prepara al Comunale una sfida delicata che arriva dopo la vittoria con la Recanatese, tre punti che hanno permesso ai chiavaresi di riavvicinarsi alla Reggiana e al Gubbio.

Riscossa Entella contro la Recanatese

La preparazione porta qualche buona notizia allo staff tecnico guidato da Volpe, Il Secolo XIX di oggi svela infatti che i difensori Chiosa e Parodi sono pronti e ci saranno per il match con il Siena. Il primo ha saltato la gara di Recanati per un problema muscolare ormai già smaltito, il secondo è uscito malconcio dal match per una contusione, anche in questo caso però non ci saranno problemi per sabato.

Restano quindi ai box il lungodegente Clemenza che sta proseguendo il suo programma di recupero dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio. Contro il Siena non ci sarà anche Gaston Ramirez, la speranza è quella di averlo per la partita con la Torres del 23 dicembre.