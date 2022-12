Entella-Siena, probabili formazioni: le scelte di Volpe e Pagliuca

Torna in campo l'Entella che alle 14,30 al Comunale sfida il Siena nella diciannovesima giornata del campionato di Serie C, girone B. Volpe cerca la vittoria per riagganciare le zone altissime della classifica, mentre i toscani senza il tecnico Pagliuca (squalificato al suo posto Lelli) hanno bsogno della vittoria scaccia crisi per rientrare nelle posizioni che valgono i playoff.

Entella verso il Siena, Volpe: "Sarà una battaglia"

Posta in palio altissima quindi e l'Entella si dovrebbe presentare in campo con il nuovo modulo. Volpe ha deciso di variare il 4-3-1-2 con il 3-4-1-2 e la svolta tattica ha funzionato viste le vittorie arrivate con Recanatese e Renate. Due gli indisponibili per i padroni di casa che dovranno rinunciare a Ramirez e Clemenza, i due trequartisti sono infortunati, e così alle spalle delle punte, Merkaj e Zamparo, giocherà Meazzi.

Per il resto si va verso la conferma dell'undici che ha vinto nell'ultima giornata di campionato con un paio di dubbi, in difesa Chiosa dovrebbe prendere il posto di Pellizzer mentre in mediana Tascone e Rada sono insidiati da Tenkorang.

Entella-Siena: le probabili formazioni

Entella (3-4-1-2) De Lucia, Parodi, Chiosa, Reali; Zappella, Tascone, Rada, Favale; Meazzi; Merkaj, Zamparo.

Siena (4-3-1-2) Lanni, Raimo, Crescenzi, Silvestri, Favalli; Bianchi, Leone, Picchi; Disanto, Belloni; Paloschi.

Entella-Siena in diretta tv e streaming

La sfida tra Entella e Siena di oggi alle 14,30 sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sport, come sempre, ma non solo. Sul match del Comunale si accenderanno anche le telecamere di Sky Sport che manderà in onda la gara in tv al canale 254.