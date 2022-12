Entella beffata dal Siena al Comunale

L'Entella fallisce l'aggancio al treno delle prima in classifica perdendo in casa 1-2 contro il Siena. I chiavaresi al Comunale vengono beffati dai toscani che prima vanno in vantaggio, poi vengono ripresi e schiacciati nella propria metà campo. I liguri cingono d'assedio la porta bianconer, sbagliano tanto e alla fine capitolano.

L'Entella riparte dal 3-4-1-2, nuovo modulo di Volpe confermato dopo la buona prova di Recanati. L'approccio iniziale però non è dei migliori e dopo otto minuti è il Siena a passare in vantaggio con Frediani che batte Borra dopo l'invito del compagno Disanto innescato da un grave errore dei padroni di casa a centrocampo. Un brutto colpo, ma i chiavaresi reagiscono prendendo in mano la gara e poi trovando il pareggio al 34' con Merkaj che infila in rete l'1-1 dopo l'assist di Zamparo. Due minuti più tardi però sono ancora bridivi per i liguri ed è sempre Merkaj protagonista, questa volta l'attaccante è decisivo in difesa nel respingere sulla linea il colpo ravvicinato di un avversario in mischia.

La retroguardia di casa continua la sua giornata decisamente "no" a inizio ripresa quando sbaglia ancora e lascia a Castorani la palla del 2-1, ma il bianconero sbaglia tutto e grazia l'Entella. Volpe decide di cambiare e inserisce Doumbia, l'attaccante è protagonista in due occasioni, al 73' e al 77' con la palla che esce di pochissimo in entrambi i casi. Nel finale però arriva la beffa, il Siena riesce ad uscire dall'assedio e all'83' segna la rete dell'1-2 con Favalli che di testa mette in rete su un cross da sinistra. L'Entella continua a provarci ma prima Zamparo e poi Doumbia non inquadrano la porta.