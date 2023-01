Entella, Siatounis: "A Chiavari sto bene, arriverà il mio turno dal primo minuto"

E'stato il primo e fino ad ora unico colpo di mercato dell'Entella che lo seguiva da tempo e che in apertura di mercato, il 2 gennaio, ha chiuso in fretta la trattativa per portarlo alla corte di Volpe. E' il centrocampista Siatounis che dopo l'esperienza al Monza è tornato in Liguria dove in passato è stato protagonista anche nelle giovanili della Sampdoria.

Il primo impatto con la nuova realtà è stato ottimo come ha spiegato lui stesso al sito ufficiale della Virtus dopo il successo in Coppa Italia con il Vicenza: "A Chiavari mi sto trovando molto bene, vado d’accordo su tutto con il mister, piano piano troverò anche io i primi minuti da titolare. Spero di crescere ancora per dare di più alla squadra. Lavoriamo bene tutta la settimana e questo lo si vede in campo”.

In questo inizio di nuova avventura all'Entella il greco ha giocato in tutte e tre le gare del 2023, una decina di minuti con l'Alessandria, diciannove con il Rimini e trentuno in Coppa Italia con il Vicenza. Minutaggio in aumento quindi per un giocatore che non era mai sceso in campo con il Monza in questa stagione e quindi ha bisogno di mettere minuti nelle gambe prima di ritrovare completamente il ritmo partita.