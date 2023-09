Volpe presenta il derby Entella-Sestri Levante: "Atmosfera diversa dal solito"

Un giorno ancora di attesa e poi sarà derby tra Entella e Sestri Levante nella terza giornata del campionato di Serie C. A Chiavari il Comunale si vestirà per la festa con oltre 3000 tifosi sugli spalti di cui almeno 900 corsari.

Derby Entella-Sestri Levante, le parole di Volpe

Alla vigilia della sfida parla il tecnico dell'Entella Volpe: “È stata una settimana un po’ diversa dalle altre, si avverte un clima di attesa per una sfida importante per tutta la piazza che manca da parecchio tempo. La squadra ha lavorato forte a ogni allenamento. Questo inizio di campionato non ci può soddisfare perché non siamo riusciti ad esprimere il nostro vero valore. Il derby arriva nel momento giusto. Si tratta, infatti, di una partita che può portarci ufficialmente dentro a questo campionato e abbiamo il dovere e la responsabilità di dare tutto dal primo all’ultimo minuto, ed è quello che faremo.

In questo torneo se non hai sempre forti motivazioni, se non entri in campo con il fuoco dentro e se non sei sempre sul pezzo si fa fatica contro qualsiasi avversario. Tornando alla partita di domani, siamo contenti della risposta del nostro pubblico. Avere lo stadio pieno ci deve dare qualcosa in più e penso che tutti uniti si possa fare qualcosa di importante“.

Infine, Volpe si sofferma anche sul rapporto di amicizia che lo lega al tecnico del Sestri Levante Enrico Barillari. “Io ed Enrico siamo molto amici. Domani però, almeno per una notte, saremo nemici perché l’Entella ha bisogno dei 3 punti“.