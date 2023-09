Entella-Sestri Levante, probabili formazioni: le scelte di Volpe e Barilari

Il derby è finalmente alle porte, dopo quattordici anni di attesa Entella e Sestri Levante tornano a sfidarsi ma questa volta lo faranno in Serie C, tra i professionisti, come mai era accaduto prima d'ora. Le due città sono in subbuglio da giorni, da Sestri partiranno circa 900 tifosi che andrà a completare la festa sugli spalti di un Comunale che ospiterà in totale circa 4000 persone.

Le due squadre vanno alla ricerca della prima vittoria stagionale, la Virtus ha pareggiato con Ancona e Pineto, avvio deludente per Volpe, i corsari sono reduci dai ko con Pontedera e Lucchese e non hanno ancora segnato nemmeno un gol. La sfida di stasera può quindi essere un trampolino di lancio per entrambe.

Entella-Sestri Levante: le scelte di Volpe

Volpe continua sulla scia del 3-5-2 con qualche maglia ancora da assegnare in mezzo al campo dove Mosti e Tascone partono favoriti su Meazzi e Corbari per accompagnare il regista Petermann. In attacco vicino a Zamparo dovrebbe giocare dal primo minuto Santini che ha scavalcato nelle gerarchie i vari Disanto, Faggioli e Clemenza. Confermata la difesa con Bonini, Lancini e Parodi davanti a De Lucia.

Entella-Sestri Levante: le scelte di Barilari

Pochi dubbi per Barilari che perde D'Antoni per infortunio e vira sul 4-3-3 in cui Gala e Cericola accompagneranno Busatto nel tridente, il centravanti è in vantaggio sul giovane Toci. Per il resto scelte praticamente fatte con Raggio Garibaldi in regia e Candiano e Troiano suoi fedeli scudieri. In difesa Pane dovrebbe slittare a destra con Regini di nuovo centrale insieme a Oliana davanti ad Anacoura.

Entella-Sestri Levante: le probabili formazioni

Entella (3-5-2) De Lucia, Parodi, Lancini, Bonini; Zappella, Tascone, Petermann, Mosti, Tomaselli; Santini, Zamparo

Sestri Levante (4-3-3) Anacaoura, Pane, Regini, Oliana, Furno; Candiano, Raggio Garibaldi, Troiano; Cericola, Busatto, Gala

Entella-Sestri Levante in diretta tv e streaming

La sfida del Comunale Entella-Sestri Levante di questa sera sarà trasmessa in esclusiva da Sky che dedicehrà in tv il canale 253 al derby, sarà poi possibile vedere le immagini dallo stadio di Chiavari in streaming su Now TV.