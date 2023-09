Entella-Sestri Levante, sale la febbre da derby

Il conto alla rovescia sta per finire, sabato alle 20,45 torna a quattordici anni dall'ultima volta il caldissimo derby tra Entella e Sestri Levante. La sfida arriva già alla terza del campionato di Serie C e in campo gli obiettivi sono ben diversi, i chiavaresi puntano a tornare in B anche se, con una squadra rivoluzionata rispetto all'anno scorso, potrebbero affrontare molte difficoltà, come già accaduto nei primi due pareggi stagionali; per i corsari invece è l'anno della promozione, con tanto entusiasmo, un buon mercato e un solo traguardo da tagliare: la salvezza.

Sabato il derby Entella-Sestri Levante: l'attesa dei tifosi

La notte dell'anno è sempre più vicina e i tifosi fremono. Il primo dato che fa capire l'importanza della gara è arrivata dai biglietti, a 48 ore dal derby sono già tremila quelli venduti per un Comunale di Chiavari che sarà vestito per la festa. Settecento di questi tagliandi sono stati acquisti dai tifosi del Sestri Levante il cui grido è ormai da giorni "Tutti a Chiavari". E' questa la scritta su un lungo striscione appeso a Sestri, ed è questo il coro che intoneranno probabilmente i fans rossoblu quando partiranno in corteo con auto e scooter alle 19 dal Sivori dove però l'appuntamento è dalle 15 per vivere tutti insieme le ore che precedono al match.

La rivalità è aspra tra le due tifoserie, e lo si è notato anche quando il Sestri stava cercando casa in attesa che sul suo campo iniziassero i lavori di restyling per la partecipazione al campionato di Serie C. I tifosi dell'Entella la scorsa estate emisero un comunicato molto forte spingendo poi il presidente corsaro Risaliti a virare su Carrara. In campo si preannuncia battaglia, sugli spalti sarà invece uno spettacolo di voci e colori per una serata che potrebbe rimanere a lungo nelle menti e nei cuori di tantissimi tifosi di entrambe le squadre.