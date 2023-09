Serie C, date e orari di Entella e Sestri Levante fino a fine ottobre

Concentrazione massima per il derby di sabato sera, ma nel frattempo Entella e Sestri Levante scoprono i propri calendari fino a fine ottobre, e quindi dalla sesta all'undicesima giornata di campionato.

Entella, date e orari delle prossime partite

Sabato 30 settembre alle 18,30 la Virtus affronterà la Carrarese a domicilio alle 18,30, la domenica successiva alle ore 14 match al Comunale contro l'Olbia, una settimana dopo, il 16 ottobre altra partita al Comunale contro il Gubbio. Nessun anticipo o posticipo anche per la nona giornata con Ente in campo domenica 22 alle 14 contro la Fermana in trasferta, quattro giorni dopo (giovedì 26) turno infrasettimanale con big match perché a Chiavari arriverà il Cesena, tra le pretendenti alla promozione in B. Lunedì 30 ottobre in posticipo altra sfida per cuori forti contro il Perugia alle 20,45.

Sestri Levante, date e orari delle prossime partite

Gli umbri saranno gli avversari del Sestri Levante domenica 1 ottobre alle 18,30, sette giorni dopo alle 20,45 i corsari se la vedranno contro la Juventus Next Gen, poi domenica 15 ottobre altra partita quasi proibitiva contro il Cesena alle 18,30. Lunedì 23 ottobre data da circoletto rosso per tutti i tifosi del Sestri perché alle 20,30 la partita con la Carrarese sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport in diretta. Nel turno infrasettimanale del 26 ottobre la squadra di Barilari se la vedrà alle 18,30 con la Spal mentre lunedì 30 ottobre ancora in notturna, alle 20.45 sarà sfida al Rimini.