Il Sestri Levante si prende il derby con l'Entella

Il primo derby della storia in Serie C va al Sestri Levante che sbanca un Comunale con oltre 4000 spettatori, mille i corsari. La sfida finisce 1-0 ed è il primo successo in questa stagione per il Sestri, tre punti importantissimi per morale e classifica. Crolla invece la formazione di Volpe battuta da una neopromossa e ancora senza vittorie dopo tre turni dopo i primi due pari. Non sarà una settimana facile per la Virtus.

Entella-Sestri Levante 0-1, la cronaca

Volpe e Barilari si sfidano con alcune novità rispetto alle indicazioni della vigilia. L'Entella cambia pelle tornando al 4-3-1-2 in cui Disanto gioca alle spalle di Zamparo e Santini, in mediana ritrova spazio anche Corbari con Lipani. Nel Sestri Levante confermato lo spostamento di Pane a destra in difesa, in attacco sono Troiano e Gala ad affiancare Busatto, in mezzo al campo c'è Parlanti dall'inizio.

Al 6' errore clamoroso di Zamparo che si ritrova a un passo dalla porta ma il suo tocco finisce incredibilmente a lato. La legge del pallone è chiara: gol sbagliato, gol subito, e così al 17' il Sestri Levante passa grazie al capitano, difensore e goleador Pane. La colonna portante dei corsari si apposta sul secondo palo e infila in rete su azione da calcio d'angolo. L'Entella prova a rispondere prima con Corbari di testa e poi con un tiro da lontano di Santini che terminano la propria corsa alta sopra la traversa. Poi il derby si fa nervoso soprattutto per i padroni di casa che accumulano quattro ammonizioni (Mosti, Santini, Lipani e Lancini nel giro di sei minuti prima del duplice fischio dell'arbitro.

Nella ripresa Volpe si gioca la carta Meazzi e il giovane centrocampista si fa subito vivo al 57' con un tiro ben disinnescato da Anacoura. Dieci minuti dopo altra occasione divorata dai padroni di casa questa volta con Corbari che, proprio come Zamparo, non centra la porta a pochi passi dalla linea. Al 74' Volpe viene espulso, prima della fine ci provano ancora Clemenza e Zamparo ma senza nemmeno impegnare Anacoura. Il derby è rossoblu, Sestri Levante si prepara a vivere un'altra serata di festa.