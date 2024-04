Entella, brivido finale: le combinazioni per evitare i playout

Sarà un finale da brividi per l'Entella che non riesce proprio a trovare la pace in un campionato deludente. La sconfitta di ieri contro il Rimini non ha chiuso il discorso salvezza per i chiavaresi che domenica alle 20 contro la Recanatese scendono in campo per evitare i playout.

Entella, le combinazioni per la salvezza senza passare dai playout

All'Entella basta un punto per salvarsi direttamente, con un pareggio contro la Recanatese quindi chiuderebbe il discorso e potrebbe girare pagina cercando di non ripetere gli errori di questa travagliata stagione nella prossima. E se la squadra di Gallo dovesse fallire di nuovo? Se questo punto non arrivasse? La notizia positiva è che anche con una sconfitta si potrebbero evitare i playout con due risultati in particolare.

La classifica infatti dice Entella 42 punti, Ancona 41 e soprattutto Fermana 31, la penultima della classe ha bisogno di rimanere sotto la soglia degli otto punti dalla quintultima per poter accedere ai playout, se saranno nove sarà retrocessa in Serie D. Così se i liguri perdessero andrebbero ai playout solamente nel caso in cui l'Ancona battesse la Lucchese e la Fermana avesse la meglio sul Pescara.

Andando ad analizzare i tre avversari si scopre che la Recanatese è diciassettesima con 38 punti e arriva da un pareggio e una sconfitta, la Lucchese ha concluso il suo campionato, nel senso che con 44 punti e gli ultimi due ko di fila non può più raggiungere i playoff che invece vedranno protagonisti il Pescara, settimo e ancora in lotta per il sesto posto, ma potenzialmente, in caso di sconfitta, decimo al termine del campionato anche a causa della sconfitta di ieri con l'Ancona.