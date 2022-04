Entella, Sadiki: "Stiamo dando tutto per centrare la promozione"

Arrivato a sorpresa e in punta di piedi nel mercato di gennaio, Sadiki è sempre più importante per l'Entella. Il difensore centrale è entrato pienamente nelle rotazioni di Volpe è spesso ha battuto Pellizzer nei tanti ballottaggi stagionali per fare da spalla a Chiosa. Il giocatore a Chiavari si è subito ambientato: "Io e mia moglie amiamo questa città, ci piace tutto qui, è un ottimo posto in cui vivere. Anche dal punto di vista sportivo sta andando tutto per il verso giusto, sono davvero contento. Ho avuto qualche difficoltà con la lingua, ma sto cercando di imparare".

Il di fesnore è alla prima esperienza in Italia e al sito ufficiale dell'Entella racconta: "Ancora prima che arrivassi qui il mio agente mi aveva parlato di come fosse il calcio italiano e dell’importanza che viene data all’aspetto tattico, devo dire che lo staff è stato molto bravo ad integrarmi velocemente. Sicuramente non è semplice, anche alla luce delle mie difficoltà linguistiche, ma cerco di apprendere il più possibile".

Ultima battuta sul campionato che sta facendo la squadra tornata in corsa per il terzo posto: "Penso che stiamo facendo un buon percorso, è una società importante con le giuste ambizioni, stiamo dando tutto per centrare la promozione. Volpe è un allenatore top. Mi trovo molto bene con lui anche a livello umano, è un’ottima persona e un bravissimo mister".