Entella, la rosa e i numeri di maglia per la stagione 2022/2023

Dopo un mercato lungo e con tanti colpi è il momento di fare il punto della situazione in casa Entella. Il sito della società ha svelato la rosa e i numeri di maglia per la stagione che partiàr domani con l'esordio in C contro la Torres. I chiavaresi sono costruiti per primeggiare e per tentare il ritorno in B, non sarà facile ma mister Volpe sembra avere tutto per riuscirci. Di seguito i numeri di maglia della nuova Entella:

Portieri

DANIELE BORRA: 24

VICTOR DE LUCIA: 22

ANDREA PARONI: 1

Difensori

LUCA BARLOCCO: 3

MARCO CHIOSA: 19

GIULIO FAVALE: 11

LUCA PARODI: 77

MICHELE PELLIZZER: 15

STEFANO REALI: 28

KOSOVAR SADIKI: 36

DAVIDE ZAPPELLA: 13

Centrocampisti

ANDREA CORBARI: 14

DANIELE DESSENA: 7

LEONARDO DI COSMO: 8

RICCARDO PALMIERI: 26

ANDREA PAOLUCCI: 23

ARMAND RADA: 21

SIMONE TASCONE: 17

JOSHUA TENKORANG: 16

Attaccanti

ABDOU DOUMBIA: 31

LUCA CLEMENZA: 10

ALESSANDRO FAGGIOLI: 18

LORENZO MEAZZI: 70

SILVIO MERKAJ: 33

LEONARDO MOROSINI: 20

LUCA ZAMPARO: 30