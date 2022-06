Entella ancora in ritiro a Tavarone

Un mese e poco più di stop e poi sarà tempo di ricominciare per l'Entella che ha annunciato oggi data di partenza e sede del ritiro: "Il conto alla rovescia può ufficialmente partire. Poco più di un mese e poi si inizierà a fare sul serio. L’Entella, per il secondo anno consecutivo, ha scelto Tavarone come sede del ritiro estivo. I biancocelesti, quindi, prepareranno il prossimo campionato di serie C nel verde, a pochi chilometri da Chiavari.

La squadra partirà per il ritiro il 16 luglio e si allenerà al centro turistico sportivo di Tavarone, dove si svolgeranno anche alcune amichevoli. I ragazzi di Mister Volpe, come lo scorso anno, alloggeranno nell’albergo “La Veranda”. Un legame che si rafforza sempre più, fortificato dalle ottime strutture e da una posizione strategica, che speriamo possa essere un ulteriore stimolo per accogliere al campo tanti tifosi biancocelesti".

Un comunicato apparso sul sito ufficiale del club che regala le prime informazioni ai tifosi per la prossima stagione in cui i chiavaresi partiranno per provare a tornare in Serie B dopo essere stati eliminati poco tempo fa dal Palermo nei playoff.