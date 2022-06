Entella-Paolucci, ancora insieme: è ufficiale

Serie C

Serie C Girone B

Andrea Paolucci resta all'Entella. Il capitano partirà con i compagni per il ritiro di Tavarone da cui inizierà la sua quinta stagione con la Virtus. Il suo nome era uno di quelli segnati in rosso sulla lista del mercato dei chiavaresi visto che a giugno scadeva il contratto, ma le due parti hanno trovato l'accordo e così oggi è arrivato anche il comunicato ufficiale del club.

Questa la nota apparsa sul sito ufficiale della società: "La storia tra il Capitano Andrea Paolucci e l’Entella continua. Il centrocampista abruzzese, diventato un punto fermo del progetto biancoceleste per il suo comportamento sempre impeccabile sia dentro che fuori dal campo, ha rinnovato il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Classe, grinta, cuore e polmoni. Paolucci in questi anni non si è mai risparmiato, incarnando perfettamente lo stile Entella e collezionando 128 presenze tra campionato e Coppa Italia. La storia, quindi, continua. Il prossimo 16 luglio il Capitano con il ritiro di Tavarone inizierà la sua quinta stagione con la maglia biancoceleste".

Sarà quindi ancora Paolucci uno dei punti fermi del centrocampo dell'Entella dopo che l'ultima stagione si era chiusa in anticipo per lui. Il regista aveva infatti saltato le ultime due sfide dei playoff con Foggia e Palermo a causa di un problema al ginocchio che però, evidentemente, non desta preoccupazioni visto che il contratto è stato rinnovato.