Entella, cinque giocatori in scadenza di contratto

Cinque giocatori in scadenza di contratto il cui futuro è tutto da scrivere. Prima di muoversi per i rinforzi da portare alla corte di Volpe, l'Entella dovrà affronatre la quiestione dei rinnovi, alcuni dei quali molti importanti. Tra questi c'è sicuramente quello di capitan Paolucci che a giugno potrebbe svincolarsi in caso di mancato accordo con i chiavaresi. Il regista e il baluardo del centrocampo della squadra, il leader in campo e fuori e la sua assenza ha pesato e non poco nel doppio confronto con Foggia e Palermo.

Un altro decano dell'Entella è il portiere Andrea Paroni che a Chiavari gioca dal 2008, una figura importantissima per lo spogliatoio anche se in campo in questa stagione è quasi sempre sceso Borra. Per lui contratto in scadenza, come per Silvestre che è arrivato la scorsa estate ma il suo campionato è stato costellato dagli infortuni e soprattutto nel finale è diventato la quarta scelta nel cuore della difesa.

Ultimo mesei di contratto per Schenetti, croce e delizia alle spalle delle punte, tante giocate e qualche passaggio vuoto, il talento è di categoria superiore ma sul suo futuro ancora nulla è stato deciso. In scadenza c'è anche il terzino Pavic, altro giocatore che nella fase finale del toneo ha giocato poco scavalcato da Barlocco. Giò trovata la soluzone per Morra che è statao svinvolato e quindi non fa più parte dell'Entella