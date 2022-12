Entella, Volpe: "Coppa Italia obiettivo, chiedo scusa ai tifosi"

Domani alle 18 l'Entella torna in campo dopo un periodo non brillante con nessuna vittoria nelle ultime tre gare. Tre passaggi a vuoto che devono essere cancellati se possibile già in Coppa Italia con il Renate, match valido per i quarti di finale.

Il tecnico Volpe parla della partita alla vigilia: "La Coppa Italia è un obiettivo importante della stagione. Siamo arrivati ai quarti di finale come mai era accaduto in passato e vogliamo cercare di continuare il nostro percorso. Ho la possibilità di dare spazio a chi ha giocato meno o arriva da qualche infortunio e mi aspetto risposte importanti da chi scenderà in campo. Tutti avranno modo di mettere minuti nelle gambe e migliorare la condizione in vista delle ultime tre gare di campionato prima della sosta di Natale”.

Volpe poi torna indietro a sabato quando ha avuto un battibecco con alcuni tifosi: “Voglio chiarire l’episodio di sabato avvenuto al fischio finale della gara con la Lucchese e scusarmi per la reazione avuta nei confronti di qualche tifoso presente in tribuna. Criticare è lecito, visto le ultime prestazioni, ma essere offeso sul piano personale con parole irripetibili che hanno coinvolto la mia famiglia mi ha fatto molto male e non lo ritengo giusto. Anche se questo non giustifica il mio comportamento. Ho agito d’impulso per la tanta adrenalina che avevo in corpo e la rabbia per non aver ottenuto la vittoria. Tengo moltissimo al mio lavoro e all’Entella, e sono il primo ad essere mortificato quando le cose non vanno bene, detto ciò ho sbagliato e sono molto dispiaciuto”.