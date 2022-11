Entella, data e orario del quarto di finale di Coppa Italia

L'Entella continua a viaggiare sul doppio binario campionato e Coppa Italia. In Serie C è seconda e nonostante il pareggio contro il San Donato di domenica scorsa continua ad essere una delle favorite per la promozione in B, obiettivo dichiarato fin dall'inizio della stagione.

Volpe però non molla la prese sulla Coppa Italia di serie C e dopo aver eliminato Carrarese, Montevarchi e Lucchese al fotofinish oppure ai rigori è approdato ai quarti di finale. Ora è il momento di puntare la semifinale e l'avversario sarà il Renate e sul sito ufficiale della Virtus sono state rese note data e orario della sfida: La Lega Pro ha reso noto l’orario della gara Entella-Renate, valida per i quarti di finale di Coppa Italia Serie C. Si scenderà in campo mercoledì 7 dicembre alle ore 18.00 allo Stadio Comunale di Chiavari.