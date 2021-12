Entella-Reggiana, Volpe: “Siamo pronti, cambi decisivi”

E’arrivato il momento del gran gala della Serie C. Lunedì 13 dicembre allle 21 al Comunale di Chiavari l’Entella riceve la Reggiana seconda in classifica, ma con una gara in meno del Modena capolista, e imbattuta in campionato. I chiavaresi arrivano al match forti di otto risultati utili consecutivi in campionato.

Volpe presenta Entella-Reggiana

Il tecnico del’Entellla Volpe parla alla vigilia del match: “E’una gara da tre punti, bella, difficile e molto stimolante. La Reggiana è davanti meritatamente, non ha mai perso, sicuramente questa è una partita molto importante. La squadra viene da un ottimo periodo, stiamo bene, ci stiamo allenando al massimo e mi aspetto una grande prestazione”:

I big match hanno sempre regalato emozioni e match molto bello e dovrebbe andare così anche questa volta secondo Volpe: “Il peso della gara e il valore che può avere il risultato sicuramente farà in modo da avere una prima parte di studio, ma noi cercheremo di ottenere il massimo sul nostro campo dove abbiamo sempre dato la sensazione di essere forti”

La Reggiana è avversario molto difficile ma il tecnico non ci pensa più di tanto: “Io cerco di guardare sempre in casa mia, abbiamo recuperato i giocatori che erano fuori e questo è un vantaggio. I cambi potranno essere decisivi”.

Si giocherà di lunedì sera nella stadio amico, un vantaggio per l’Entella: “Io spero che ci sia più gente possibile anche se giocare il lunedì sera non aiuta. Quando ci sono i tifosi a spingerci è uno stimoli in più, è una gara che aspettiamo con ansia perché la squadra è pronta”.