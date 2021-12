Entella, Paolucci sfida la Reggiana: “Siamo in forma, possiamo fare cose importanti”

Big match in arrivo lunedì sera al Comunale di Chiavari dove l’Entella quarta in classifica, reduce da due vittorie e otto risultati utiili consecutivi, affronta la Reggiana, prima insieme al Modena, con 39 punti e unica squadra ancora imbattuta in campionato.

L’intervista di Paolucci prima di Entella-Reggiana

Sarà una gara fondamentale per i liguri e a parlarne ai microfoni dei canali ufficiali del club è il regista Paolucci: “E’ una settimana importante, la partita è di cartello e giochiamo contro una squdara di vertice. Ovviamente la prepraremo al massimo delle nostre possibilità come stiamo facendo da alcune settimane a questa parte e i frutti del lavoro si stanno vedendo”.

La partenza lenta ha imposto un cambio di marcia, arrivato puntuale oltre un mese e mezzo fa, ora però non bisogna fermarsi secondo Paolucci: “Tutte le patrite sono fondamentali perché siamo partiti balbettando quindi dobbiamo recuperare terreno e fare sempre delle gare importanti, ogni partita è buona per fare punti. La prossima vale tanto tanto per noi, per quello che stiamo passando e abbiamo passato, cerchermo di fare il massimo”.

La striscia positiva ha portato tannto entusiasmo: “Ed è importante perché sappiamo che lunedì dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo e lavorare bene durante tutta la partita. Siamo un gruppo che ragiona sul “noi” ed è per questo che penso che possiamo fare ottime cose”.