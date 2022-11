Entella-Reggiana, probabili formazioni: le scelte di Volpe e Diana

Serie C

Prima contro seconda come tutti si aspettavano alla viglia dell'inizio del campionato. L'Entella capolista insieme al Gubbio, sorpresa della stagione, affronta la Reggiana stasera alle 21 con la squadra Volpe a quota 23 e a caccia della fuga e quella di Diana determinata a vincere per il sorpasso davanti a tutti.

I chiaveresi si presentano con le solite assenze per infortunio, Barlocco, Pelizzer, Clemenza e Morosini e l'undici al momento più forte. Due i ballottaggi della vigilia con Tenkorang e Zamparo in vantaggio su Ramirez e Faggioli, entrambi decisivi nelle ultime sfide quando sono entrati dalla panchina. In una gara così equilibrata tenersi due cambi di così alto livello potrebbe essere importante ai fini del risultato finale.

Entella-Reggiana: probabili formazioni

Entella (4-3-1-2) De Lucia, Favale, Chiosa, Parodi, Zappella; Corbari, Paolucci, Tascone; Tenkorang; Merkaj, Zamparo.

Reggiana (3-5-2) Venturi, Cauz, Rozzio, Luciani; Libutti, Nardi, Rossi, Kabashi, Guebre; Lanini, Rosafio