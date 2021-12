Entella-Reggiana, le probabili formazioni: tre dubbi per Volpe

Il big match del girone A di Serie C va in scena questa sera allo stadio Comunale di Chiavari con l’Entella quarta in classifica che sfida la Reggiana seconda e ancora imbattuta in campionato. I liguri reduci da otto risultati utili consecutivi in campionato cercano i tre punti che possono far spiccare definitivamente il volo dopo un inizio difficile. La sfida sarà trasmessa in diretta tv e in streaming da Raisport gratuitamente a partire dalle 21.

I dubbi di Volpe per Entella-Reggiana

Volpe arriva alla sfida con l’infermeria finalmente vuota o quasi. Recuperati Pellizzer e Dessena che sono tra i convocati anche se non partiranno titolari. Tante la alternative e scelte quasi tutte fatte tra difesa e centrocampo dove permane il ballottaggio tra Rada e Di Cosmo, con il primo in leggero vantaggio.

Tre le maglie ancora da assegnare, la prima è quellla del portiere. Borra continua a combattere con il mal di schiena, Paroni è pronto ma la scelta verrà fatta solo poco prima della gara. Bagarre invece in attacco dove Capello dovrebbe essere confermato al posto di Schenetti alle spalle delle punte. In attacco invece sono in quattro per due posti: Merkaj e Lescano sono i favoriti per partire dall’inizio anche perché Morosini e Magrassi hanno dimostrato nel recente passato di saper cambiare la partita entrando dalla panchina.

Le probabili formazioni di Entella-Reggina

Entella (4-3-1-2) Paroni, Cleur, Coppolaro, Chiosa, Barlocco; Karic, Paolucci, Rada; Capello: Merkaj, Lescano

Reggiana (3-5-2) Voltolini, Luciani, Cremones, Camigliano; Libuti, Radrezza, Cigarini, Sciaudone, Contessa; Zamparo, Lanini