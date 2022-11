Entella e Reggiana si annullano, il big match finisce senza vincitori

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Entella

La partita più attesa della giornata di serie C, girone B, finisce senza reti e con poche emozioni. Lo 0-0 tra Entella e Reggiana alla fine fa felice il Cesena che aggancia i chiavaresi al primo posto a quota 24, mentre gli emiliani restano secondi a meno uno dalla vetta.

La gara del Comunale è ricca di tatticismo, Volpe e Diana si sfidano in una partita a scacchi in cui nessuno indovina la mossa che spezza l'equilibrio. Nel primo tempo padroni di casa vicini alla rete con Zamparo al 9', poi ci prova Libutti ma la difesa ligure mette in corner. Schermaglie, o poco più, al 42' suona la carica Paolucci ma il suo tiro finisce alto di poco.

Nella ripresa chi si aspetta qualcosa di più rimane deluso, al 56' missile di Favale disinnescato da Venturi, poi sale la tensione, vola qualche cartellino, e Volpe si gioca la carta Ramirez. Il sudamericano è stato l'uomo della svolta nelle ultime tre gare, ma questa volta nemmeno la sua grande qualità riesce a far scivolare la bilancia del match. Nel finale ci prova Rossi, De Lucia è bravo a deviare in angolo il diagonale, e risponde Merkaj, ancora senza fortuna. Finisce così 0-0, per i fuochi d'artificio bisognerà aspettare altre occasioni.