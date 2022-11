Entella-Reggiana 0-0, Volpe: "Pareggio che ci soddisfa"

Zero a zero, un punto a testa e classifica che resta come prima dei novantaminuti del Comunale con l'Entella prima a 24, insieme al Cesena, e la Reggiana seconda a 23. Nnn è stata una gara entusiasmante quella di Chiavari, ma per Volpe il risultato è comunque importante: “Si affrontavano due formazioni forti, la Reggiana è una grandissima squadra che, non dimentichiamolo, lo scorso anno ha raccolto 85 punti e che ha mantenuto l’allenatore e gran parte della squadra. Stasera hanno dimostrato il loro valore, ma lo abbiamo fatto anche noi. È un pareggio che ci soddisfa, ci da continuità di risultati e ci mantiene in testa alla classifica”.

“Siamo partiti un po’ contratti, qualcuno ha sentito un po’ troppo il peso della gara. Affrontavamo una formazione forte, la Reggiana ha iniziato meglio di noi ma siamo stati bravi a prendere le misure. Sono gare dal tasso tecnico e tattico elevato, il pareggio è il risultato più giusto”.

“Siamo contenti di aver visto lo stadio con tante persone, l’augurio che mi faccio, anche a nome della squadra, è che ci sia sempre questo pubblico perché può darci qualcosa in più”.