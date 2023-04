Entella-Recanatese, Volpe: "I ragazzi devono andare in campo a testa altissima"

Centottanta minuti alla fine del campionato e l'Entella prova a tenere aperto il cassetto del sogno Serie B. I chiavaresi sono secondi in classifica a meno due dalla Reggiana, devono quindi battere domani la Recanatese e vincere anche con il Siena nell'ultima giornata sperando che gli emiliani si fermino almeno una volta. La prima posizione è l'unica che vale la promozione diretta e in caso di arrivo a pari punti sarà l'Entella a festeggiare.

Entella-Recanatese, parla Volpe

Alla vigilia del match con la Recanatese parla il tecnico dell'Entella Volpe al sito ufficiale dei chiavaresi: “Quella di domani è una partita importantissima, ce la giocheremo con tutte le nostre forze sapendo che dovremo provare ad ottenere il massimo. Vogliamo continuare il nostro percorso per provare ad inseguire il nostro obiettivo e il nostro sogno, ce la metteremo tutta”.

“La squadra sta bene, è concentrata, sappiamo quello che dobbiamo fare. I ragazzi dovranno andare in campo non a testa alta ma altissima, quello che stiamo facendo è qualcosa di importante. Andiamo per la nostra strada e alla fine di questi 180 minuti tireremo le somme. Questo gruppo merita tanto per quello che hanno fatto e ottenuto con tanti sacrifici. 75 punti, questo è un dato che nessuno può cambiare e criticare.

“Tanti tifosi domani? È un premio per quello che sta facendo la squadra e che ha fatto durante tutto l’anno, abbiamo fatto tanti sacrifici per essere qui, la gente allo stadio ci darà ancora più forza da mettere in campo”.