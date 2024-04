Entella-Recanatese, le probabili formazioni del match ball salvezza

Ultima giornata di campionato con un piccolo brivido sulla schiena dell'Entella. I chiavaresi non sono ancora matematicamente salvi ma basta un punto per poter finalmente chiudere la questione senza dover passare dalla tagliola dei playout. In teoria anche la sconfitta potrebbe garantire la salvezza diretta ma solo nel caso in cui Ancona e Fermana perdessero con Lucchese e Pescara.

Entella-Recanatese, le probabili formazioni

Qualche dubbio ancora da sciogliere per Gallo che punterà ancora sul 3-5-2 e non dovrebbe cambiare molto nonostante le ultime prestazioni non positive. Così in attacco Giovanni e Santini sono favoriti su Santini, e in difesa con l'assenza di Parodi, comunque convocato, dovrebbe giocare Portanova.

Dall'altra parte della barricata, i toscani sanno già di dover partecipare ai playout ma non faranno turnover per questo. Pronto il 3-4-2-1 con Carpani e Sbaffo alle spalle di Melchiorri, cliente molto pericoloso per la difesa dei chiavaresi.

Entella (3-5-2) De Lucia, Manzi, Bonini, Portanova; Zappella, Petermann, Corbari, Lipani, Di Mario; Giovannini, Montevago

Recanatese (3-4-2-1) Mei, Shiba, Ferrante, Veltri; Raimo, Morrone, Fiorini, Longobardi; Carpani, Sbaffo; Melchiorre

Entella-Recanatese in diretta tv e streaming

La sfida di oggi alle 20 tra Entella e Recanatese sarà trasmessa in diretta tv da Sky e in streaming da Now Tv e sulla App Sky, in entrambi i casi sarà necessario l'abbonamento al colosso televisivo che detiene i diritti per tutto il campionato di Serie C.