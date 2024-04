L'Entella è salva, vittoria con la Recanatese

L'Entella batte la Recanatese 1-0 ed è salva all'ultima giornata nel campionato di Serie C. I chiavaresi riescono ad evitare l'incubo playout grazie al gol a inizio gara di Santini. La squadra di Gallo completa così la sua stagione molto al di sotto delle aspettative.

Entella-Recanatese 1-0, la cronaca

Gallo cambia in parte la sua Entella soprattutto dalla cintola in su, a destra va Tomaselli per avere maggiore spinta in un gara da vincere, Faggi prende il posto di Corbari mentre in attacco la mossa del tecnico è l'inserimento di Santini al posto di Montevago al fianco di Giovannini.

Una scelta decisamente azzeccata visto che è proprio Santini al 9' mette il sigillo sulla salvezza dei chiavaresi: Tomaselli scappa a destra e serve l'attaccante che si gira e segna una rete provvidenziale per indirizzare subito la partita. L'Entella però non si ferma e nella parte centrale della prima frazione ci prova ancora due volte con Santini e una con Faggi, senza però trovare il raddoppio. Al 33' Manzi di testa va vicinissimo alla rete ma due minuti dopo si fa vedere anche la Recanatese con De Lucia che disinnesca Melchiorri.

Nella ripresa l'Entella non riesce a ripetere il forcing e così al 65' rischia di capitolare con Evaregba che chiama all'intervento, non facile, De Lucia. Al 78' i chiavaresi tornano ad essere pericolosi con Siatounis che colpisce un avversario sulla schiena, deviazione fondamentale per salvare la proprio rete. Poco importa, il fischio finale sancisce la salvezza dell'Entella, l'obiettivo è stato centrato, ma l'amarezza per un campionato molto al di sotto delle aspettative resta.

Entella-Recanatese 1-0, gli highlights

A breve sul canale Youtube della Lega Pro sarà disponibile il video con gli higlights del match che verrà poi inserito anche in questo articolo

Entella-Recanatese 1-0, il tabellino

Marcatori: 9' Santini

Entella (3-5-2) De Lucia, Portanova (60' Portanova), Manzi, Bonini; Tomaselli, Lipani, Petermann, Faggi, Di Mario (60' Zappella); Santini (69' Vianni), Giovannini

Recanatese (3-4-1-2) Mascolo, Shiba, Ferrante, Veltri (70' Mazia); Raimo, Carpani, Morrone (59' Raparo), Fiorini; Sbaffo, Longobardi (59' Longobardi), Melchiorri (46' Egharevba)

Note: ammoniti: Raimo, Portanova, Santini, Di Mario, Fiorini