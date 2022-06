Entella, chi sarà il prossimo portiere?

Potrebbe non essere Borra il prossimo portiere dell’Entella. Il numero uno dei chiavaresi si è reso protagonista di un buon campionato, ma le voci di mercato parlano di un possibile cambio tra i pali dei chiavaresi.

Al momento sarebbero due i nomi forti sul taccuino di Superbi: Victor De Lucia e e Francesco Forte. Il primo ha 26 anni è di proprietà del Frosinone con cui però non ha mai trovato molto spazio, per questo ha giocato da gennaio in poi nela Feralpi Salò con un ottimo rendimento, su 16 gare ben sette le ha passate senza subire reti. UN portiere da presente e futuro su cui la Virtus si è fiondata cercando di anticipare il Cesena, altra compagine in cerca di un numero uno. La corsa è viva e al momento le formazioni sembrano essere alla pari.

Il secondo invece è l'estremo difensore dell'Avellino che di anni ne ha trenta e quindi ha più esperienza, ma ha ancora tanti anni di carriera davanti. Proprio come con De Lucia il duello sarebbe con il Cesena, ma con l'Avellino l'Entella potrebbe intavolare anche altre trattative, magari per Lescano con cui qualche sondaggio pare esserci stato. Senza contare che per la mediana c'è un altro giocatore dei campani che resta sempre nel mirino dei liguri, si tratta di Aloi.