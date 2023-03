Entella verso il Pontedera, Paolucci c'è e Ramirez scalpita

Ora è tutto in bilico, l'Entella si è riavvicinata alla Reggiana capolista fin dalle prime battute della stagione e sogna il sorpasso proprio nel finale. Mancano quattro gare alla fine e i chiavaresi sono a meno due punti dall'unico posto che vale la promozione diretta in Serie B. Il prossimo ostacolo di questa corsa sarà il Pontedera da affrontare in casa, al Comunale, per cercare un'altra vittoria e sperare in un passo falso degli emiliani impegnati in casa in contermporanea con la Recanatese.

Entella-Pontedera: il punto sugli infortunati

Volpe prepara la sfida con una buona notizia: Paolucci ha recuperato dal problema fisico accusato nell'ultima gara e sarà a disposizione. Il capitano è tornato ad essere un titolare fisso nel momento del bisogno, il suo carisma e le sue geometrie sono fondamentali per continuare a correre. Non ci saranno invece gli infortunati Pellizzer e Morosini con il primo che verrà sostituito in difesa da Sadiki, mentre in attacco viaggia verso la conferma la coppia Merkaj-Zamparo, 24 gol in due in campionato. Buone notizie anche da Zappella che è tornato ad allenarsi con i compagni, come rivelato da Il Secolo XIX, e dovrebbe tornare nella lista dei convocati.

Alle loro spalle scalda i motori Ramirez che vuole superare la concorrenza del giovane Meazzi per tornare protagonista dopo un periodo di appannamento. Non sarà facile però perché proprio Meazzi è risultato decisivo nelle ultime uscite dell'Entella.