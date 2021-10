Pontedera-Entella 2-1, l’ex Magnaghi stende i chiavaresi

L’Entella si ferma ancotra in trasferta, oggi i chiavaresi vengono battuti 2-1 dal Pontedera e crollano in classifica.

L’ex Magnaghi stende l’Entella. La squadra ligure, dopo il pari in casa contro l’Olbia, rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria. I ragazzi di Volpe si arrendono al Pontedera con il risultato di 2-1, decisiva nell’economia della gara l’espulsione di Cleur.

La cronaca di Pontedera-Entella 2-1

La prima grande occasione del match arriva al 7’ ed è degli ospiti con Magrassi che si trova a tu per tu con Sposito ma non capitalizza la grande occasione. La risposta del Pontedera è tutta in una punizione dal limite con Paroni che devia in angolo, sarà l’unico squillo dei padroni di casa durante tutta la prima frazione. La Virtus invece spinge sull’acceleratore e al 22’ va vicina al vantaggio con il colpo di testa di Lescano, ben imbeccato da Schenetti, che si spegne di poco a lato.

Nella ripresa la verve dell’Entella sembra spegnersi e il Pontedera continua a non creare molto dalle parti di Paroni. L’episodio che spariglia le carte dell'incontro è l’espulsione di Cleur al 69’, da quel momento in poi il Pontedera inizia a crederci e sale in cattedra l’ex di turno Magnaghi. Il giocatore di casa segna al 71’ con un bel tiro dal limite e poi raddoppia all’85’ appofittando del disimpegno errato della difesa ospite. L’Entella prova a ribaltare la situazione ma la magia di Morosini a un minuto dal novantesimo non basta. Finisce così 2-1 e i chiavaresi per la prima volta da inizio campionato escono dalla zona playoff.

Il tabellino di Pontedera-Entella

Pontedera-Entella 2-1

Marcatori: 71’ e 85’ Magnaghi, 89’ Morosini

Pontedera (3-5-2) Sposito, Matteucci, Pretato, Milani; Caponi, Barba, Benedetti (58’ Mutton), Catanese, Perretta; Shiba, Magnaghi. All. Maraia.

A disposizione: Angeletti, Bakayoko, Bardini, Benericetti, D’Antonio, Di Meo, Marianelli, Matttioli, Nicoli, Parodi, Santarelli.

Entella (4-3-1-2) Paroni, Cleur, Coppolaro, Silvestre, Cicconi; Dessena (79’ Paolucci), Rada (79’ Rada), Karic; Schenetti; Lescano, Magrassi (62’ Morosini). All. Volpe

A disposizione: Borra, Barlocco, Alesso, Bruno, Capello, Di Cosmo, Lipani, Macca, Merkaj, Morosini, Paolucci.

Note: espulso al 69’ Cleur dell’Entella per doppia ammonizione