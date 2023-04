Entella-Pontedera, probabili formazioni: le scelte di Volpe e Canzi

Quartultima giornata di campionato in Serie C e l'Entella, in campo oggi alle 17,30 contro il Pontedera, mette nel mirino la Reggiana. I liguri, secondi, sono a meno due dalla capolista e dall'unico posto che vale la Serie B senza dove passare dai playoff.

Prove di sorpasso con Volpe che schiererà la milgiore delle formazioni possibili al netto delle assenze di Clemenza, Pellizzer e Morosini, tutti ai box per infortunio. Nell'undici di oggi dovrebbe rivedersi Ramirez alle spalle di Merkaj e Zamparo, anche se Meazzi non è tagliato fuori dalla corsa. Paolucci ha recuperato e giocherà nel cuore della mediana insieme a Corbari, mentre suglie esterni conferme per Tomaselli e Favale. Nel terzetto davanti a Borra al posto di Pellizzer giocherà Sadiki.

Entella-Pontedera: le probaili formazioni

Entella (3-4-1-2) Borra, Parodi, Sadiki, Chiosa; Tomaselli, Corbari, Paolucci, Favale; Ramirez; Merkaj, Zamparo

Pontedera (3-4-1-2) Siano, Marcandalli, Espeche, Martinelli; Perretta, Ladinetti, Catanese, Goncalves; Benedetti; Cioffi, Nicastro

Entella-Pontedera in diretta tv e streaming

La sfida del Comunale con inizio alle 17,30 sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sport, ma la gara è stata inserita anche nella Diretta Gol del campionat di Serie C su Sky, le azione salienti della partita dell'Entella saranno quindi trasmesse sul canale 252 del satellite, sulla App Sky Go e su Now Tv.