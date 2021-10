Entella, Volpe dopo il Pontedera: “Ci siamo suicidati”

Un’altra trasferta senza punti per l’Entella che cade a Pontedera 2-1 colpita due volte dall’ex Magnaghi nella ripresa. A nulla serve il gran gol nel finale di Morosini, arriva così la terza sconfitta lontano dal Comunale dopo quelle con Gubbio e Montevrachi. I chiavaresi restano a quota 10 punti e per la prima volta restano fuori dalla zona play off in questa stagione.

Le parole di Volpe dopo Pontedera-Entella 2-1

La delusione in casa Virtus è palpabile e mister Gennaro Volpe a fine gara non fa nulla per nasconderla: “Siamo arrabbiati, delusi, c’è molto rammarico, perché avevamo pieno controllo sulla partita e lo abbiamo mantenuto per almeno un'ora. Non era la migliore prestazione messa in campo in campionato, ma resta il fatto che ci siamo suicidati. L’intervento di Cleur che è valso il secondo cartellino giallo si poteva evitare, è stato un fallo a 80 metri dalla nostra porta”.

Ed è proprio in quel momento che cambia la gara ammette il tecnico: “Non avevamo mai sofferto il Pontedera, siamo stati poco incisivi negli ultimi venti metri ma nulla faceva pensare che la partita si sarebbe girata a nostro sfavore. Gli espisodi hanno inciso sul risultato e ci hanno penalizzati”.

La prossima gara sarà contro il Pescara, match difficile contro una delle prime della classe: “Noi ora dobbiamo solo guardare avanti, cercare di lavorare e migliorare su tutti gli aspetti. Le partite sono tutte difficili, ora ci aspetta il Pescara, vogliamo vincere”.