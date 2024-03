Entella-Pontedera, le probabili formazioni: pochi cambi per Gallo

L'Entella torna in campo per sfidare il Pontedera in una gara molto delicata. I chiavaresi oggi alle 16,15 al Comunale hanno bisogno di una vittoria per allontanare lo spauracchio dei play out. Gallo chiede una gara arrembante contro un Pontedera che viaggia in piena zona play off e di sicuro è un avversario di livello. Guardia alta quindi e obbligo di portare a casa i tre punti per non vivere una finale di stagione con troppe pressioni.

Entella-Pontedera, le scelte di Gallo

Nei liguri non ci saranno gli squalificato Tomaselli e Portanova. Gallo conferma il 3-5-2 e in difesa sceglie Parodi insieme a Bonini e Manzi. A destra va Garattoni mentre Zappella slitta dall'altra parte del campo. Per il resto confermate tutte le pedine delle ultime uscite con Petermann regista e la coppia offensiva Montevago-Giovannini.

Entella-Pontedera, le scelte di Canzi

Sarà 3-5-2 anche per Canzi che in attacco punta molto sul talento Ianesi, a fare coppia con il talento di scuola Udinese sarà Selleri. A dare qualità alla median ci satà Bendetti, pronto ad alzarsi per fare il trequartista. IN difesa Espeche guiderà il reparto completato da Pretato e Guidi.

Entella-Pontedera, le probabili formazioni

Entella (3-5-2) De Lucia, Manzi, Bonini, Parodi; Garattoni, Corbari, Petermann, Lipani, Zappella; Giovannini, Montevago

Pontedera (3-5-2) Vivoli, Pretato, Espeche, Guidi; Perretta, Ignacchiti, Benedetti, Lombardi, Angori; Selleri, Ianesi

Entella-Pontedera in diretta tv e streaming

La sfida tra Entella e Pontedera di oggi alle 16,15 sarà trasmessa in diretta tv da Sky mentre in streaming le immagini saranno disponibili su Now TV e sulla App Sky Go.