Entella, tornano i mini abbonamenti: sconti per le prossime due gare

Tutti insieme per puntare ancora più in alto. L'Entella chiama a raccolta i suoi tifosi per le prossime gare interne contro Pontedera e Siena, importanti per continuare a rincorrere il terzo posto nella classifica del girone B di Serie C. I successi con Olbia e Montevarchi hanno dato un'ulteriore spinta alla rimonta della Virtus e così la società ha deciso di far ripartire l'iniziativa dei mini abbonamenti.

Tutti i tifosi che, a partire da oggi, sottoscriveranno l’abbonamento ai due incontri, otterranno uno sconto medio del 20% rispetto all’acquisto del biglietto singolo, scrive il sito ufficiale della società che poi elenca i prezzi:

GRADINATA SUD

Intero: 14€ (singola partita 9€)

*Ridotto: 10€ (singola partita 6€)

DISTINTI

Intero: 24€ (singola partita 15€)

*Ridotto: 18€ (singola partita 11€)

TRIBUNA LATERALE/ SEMICENTRALE

Intero: 32€ (singola partita 20€)

*Ridotto: 29€ (singola partita 17,5€)

TRIBUNA CENTRALE

Intero: 40€ (singola partita 25€)

*Ridotto: 34€ (singola partita 21€)

*Ridotto: over 65, donne, ragazzi dai 7 ai 17 anni, persona invalide dal 50% al 99%

I mini abbonamenti potranno essere acquistati online sul nostro sito ufficiale (procedendo con una nuova registrazione o accedendo utilizzando le credenziali con cui si è registrati sulla nostra app ufficiale e/o sul nostro e-commerce store.entella.it), presso le ricevitorie Etes autorizzate o all’Entella Point secondo i seguenti orari:



ENTELLA POINT (T. +39 0185 598020)

Da mercoledì 9 febbraio a sabato 12 febbraio (9-12,30 / 15-19)

Domenica 13 febbraio (9-15.30)



Gli abbonati della stagione 2019/20 in possesso di un voucher di rimborso potranno usufruire del proprio credito. Ricordiamo che i voucher possono essere riscattati entro e non oltre il 19 aprile 2022. E'possibile anche acquistare online sul sito ufficiale dell'Entella.