Entella, Volpe: "Partita rognosa, l'importante era vincerla"

Vonce 1-0 l'Entella contro il Pontedera al Comunale e vola al terzo posto in classifica in Serie C. Il tecnico dei chiavaresi racconta così la sfida: "Mi aspettavo una partita così, molto rognosa. Il Pontedera è una squadra di categoria, molto organizzata. Abbiamo fatto un gran bel primo tempo in cui avremmo potuto essere più cinici, vanno fatti i complimenti al loro portiere. Nella seconda frazione siamo un po’ calati ma il calcio è questo. Si soffre, si lotta, ma l’importante è portare a casa il risultato. Dobbiamo essere contenti di questa vittoria anche per come è maturata".

Ai microfoni dei canali ufficiali del club Volpe parla anche della classifica che ora vede la Virtus terza: "Prima non la guardavo perché non vincevamo, sicuramente è evidente la nostra crescita, dobbiamo proseguire su questa strada che può portarci a risultati importanti. Il nostro obiettivo è quello di raccogliere più punti possibile a prescindere da tutto".

Non c'è però molto tempo per gioire, giovedì si torna già in campo con il Pescara: "Ora dobbiamo recuperare energia, per fortuna ho una rosa che mi consente di cambiare gli interpreti lasciando però intatta la mentalità e la filosofia di questa squadra"