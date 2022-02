Entella-Pontedera 1-0: chiavaresi terzi in classifica

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Entella

Terza vittoria di fila e lunga rimonta nel girone B di Serie C completata. L’Entella batte il Pontedera in casa con il minimo sforzo, 1-0, e vola al terzo posto agguantando il Cesena che oggi non va oltre al pareggio 3-3, raggiunto all’ultimo respiro, con il Grosseto.

La gara del Comunale di Chiavari inizia con una lunga fase di studio, poi i chiavresi provano a farsi vedere con i tentativi di Silvestre e Karic, timidi e senza fortuna. Al 37' gli ospiti ci provano con il colpo di Magnaghi che finisce alto. Il sale del match è nella coda del primo tempo, al 41’ l’ex di turno Magrassi segna la rete che alla fine deciderà il match. L’attaccante, rimasto a Chiavari nonostante gli interessamenti a gennaio di alcune squadre di B, segna di testa su assist di Schenetti.

Nella ripresa l’Entella inizia meglio e prova a chiudere i conti ma due cross di Schenetti e Mekaj non trovano nessuno pronto alla deviazione. Il Pontedera però sale di colpi nel finale e i chiavaresi devono anche soffrire per portare a casa l’intera posta. Al 71’ Magnaghi questa volta inquadra la porta ma Borra devia, sei minuti più tardi tentativi di Barba ma la difesa respinge. Nel finale occasione anche per Perretta, ma Chiosa è attento e allontana il pericolo.

L'1-0 contro il Pontedera è il terzo successo di fila per l'Entella che continua nel suo momento magico, quinto successo nella ultime sie gare con l'unica sconfitta arrivata contro la capolista Modena, con tanti errori arbitrali. Giovedì prossimo supersfida in vista per i liguri che affronteranno il Pescara.