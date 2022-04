Entella, verso i playoff con la rosa al gran completo

Il quarto posto conquistato al fotofinish regala più tempo all’Entella per preparare il primo turno dei playoff per la promozione in Serie B. Il sorpasso sul Pescara infatti ha decretato che la prima gara per i chiavaresi sarà il 4 maggio, altrimenti l’avventura sarebbe scattata già domenica prossima, con avversario ancora da definire.

Qualche giorno in più quindi per ricaricare le batterie dopo una stagione lunga e faticosa e iniziare a preparare il rush finale che non lascerà sosta fino a decretare chi conquisterà l’ultimo posto disponibile in cadetteria.

Entella, ai playoff con Coppolaro e Morosini

I dieci giorni più lunghi dell’anno in casa Entella partono con un paio di buone notizie dall’infermeria. Domenica scorsa si è rivisto in campo Coppolaro, a questo punto da considerare recuperato. Molto probabile che all’appello risponda presente anche Morosini, ai box da due mesi per un problema muscolare, ma ormai pronto a dare una mano.

Infine è stato evitato con la Viterbese il pericolo “giallo”. Volpe ha infatti deciso di giocare la gara senza chi con una ammonizione avrebbe saltato la prima gara dei playoff. Karic, Schenetti, Di Cosmo e Merkaj sono quindi salvi e non dovranno pensare ai possibili cartellino visto che nella seconda parte di stagioni le sanzioni del campionato vengono annullate.